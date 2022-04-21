السيسى لـ الإعلاميين: الاقتصاد المصرى صمد أمام الأزمة الأوكرانية وكورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال لقاء موسع مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية بمنطقة توشكى، أن الاقتصاد حقق معدل نمو 3.3% وهذا المعدل لم تحققه سوى 3 أو 4 دول فى العالم فقط. وتابع الرئيس السيسى: لكن الأزمة الحالية أزمة شديدة العنف والتأثير ونحاول ما أمكن نكون عامل إيجابى يؤدى لوقف الحرب الروسية الأوكرانية وتشجيع الحل الدبلوماسى بين البلدين.

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