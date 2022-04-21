قنصل مصر بشيكاجو يشارك بحفل إفطار الجالية العربية والإسلامية

جدة - نرمين السيد - شارك السفير الدكتور سامح أبوالعينين، قنصل مصر العام فى شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكى، فى إفطار الجالية العربية والإسلامية فى احتفالهم السنوى بشهر رمضان المبارك.





وقال السفير أبوالعينين، إن هذا جاء فى إطار حرص القنصلية العامة فى شيكاجو على التواصل مع الجاليات المصرية والعربية فى شيكاجو.

وأضاف أنه جرى خلال الحفل، تكريم عمدة مدينة شيكاجو "لورى لايفتوت" وعدد من قيادات الولاية من أعضاء الكونجرس وأجهزة الحكم المحلى والشرطة، وذلك بالمسجد الإسلامى وسط مدينة شيكاجو التى يقطن بها نحو 50 ألف مسلم أمريكى.

ووجهت العمدة "لايتفوت" - فى كلمتها - الشكر للجاليات الإسلامية، بما فيها العربية، على دعمهم للمدينة خلال فترة كورونا من خلال تطبيق قواعد المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (سى.دى.سى)، مشيرة إلى أن أعضاء الجاليات المسلمة هم أول من بادروا بتطيعمات كورونا، مشيدة بالجهد الكبير المبذول الذى لمسته من خلال دعم الجاليات المسلمة ومساندة بعضهم البعض.

وشارك فى الحفل الشيخ الأزهرى الدكتور حسن على إمام مركز مكة الإسلامى، الذى ألقى خطبة ودعاء الإفطار؛ وهو ما حاز استحسان المشاركين من الجاليات المصرية والعربية.

وأعربت العمدة عن تقديرها العميق للحضارة المصرية وتاريخها، وانبهارها بالمتحف المصرى الفرعونى القديم فى قلب القاهرة التاريخية.