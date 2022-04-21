/693484/أسامة-المصري-القيادة-السياسية-حققت-طفرة-زراعيه-كبري-لتحقيق-التنمية-والاستقرار
قال النائب اللواء اسامه المصري عضو مجلس النواب وعضو لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ان ماشاهدناه اليوم في توشكي وحصاد القمح يوكد علي ان القيادة السياسية حريصه كل الحرص علي تحقيق طفرة زراعيه كبري في مصر ودعم الامن الغذائي المصري مشيرا الي ان مثل هذه المشاريع الكبري لها عائد ومردود كبير علي الاقتصاد المصري .
دوت الخليج
أسامة المصري: القيادة السياسية حققت طفرة زراعيه كبري لتحقيق التنمية والاستقرار
ووجه عضو لجنه الدفاع والامن القومي التحيه للقيادة السياسية علي الجهود المبذولة من أجل التقدم بالوطن نحو الاستقرار وخاصة رؤيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأمن الغذائى بإنشاء الدلتا الجديده في منطقه العالمين مشيرا في تصريحات خاصة لتحيا مصر انها تعد جذب جديد للمصرين للخروج من الوادي وكذا منطقه توشكا وجعلها سله للغلال لتحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح مما يعد تحقيقا فعليا لامن القومي المصري فكل التحيه للرئيس والقائمين علي تلك المشروعات من المصرين الشرفاء.
هذا وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، منطقة توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، وشهد بدء موسم حصاد القمح، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل فى اطار نهضة تنموية شاملة.
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