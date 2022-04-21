مصطفى درويش عن إبراهيم عيسى: «كنت بحبه وخوفت على نفسي بسبب فكره ودماغه»

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تحدث الفنان مصطفى درويش عن أزمته الأخيرة وهجومه عن الكاتب إبراهيم عيسى وانسحابه من فيلمه الملحد بسبب بعض من تصريحاته.

دوت الخليج يرصد سر هجوم مصطفى درويش على إبراهيم عيسى

مصطفى درويش وإبراهيم عيسى

قال مصطفى درويش عن هذه الأزمة في حواره التلفزيوني مع الإعلامية أميرة بدر: “كنت بحب إبراهيم عيسى زمان وهاجمته لأني مسلم مصري، وانسحبت من فيلم الملحد عشان متحسبش على اسم إبراهيم عيسى”.

وأضاف الفنان قائلًا: “خايف على نفسي من الشغل مع واحد فكره ليس ديني.. وشعرت أن فيلم الملحد به رسالة لم تريحني وممكن أجسد شخصية الملحد في عمل آخر ليس له علاقة بإبراهيم عيسى”.

وفيما يخص تعليق شيرين رضا عنه أعرب عن استيائه الكبير من ردها وقال: “الكلام اللي قالته ليس له لازمة وضايقتني وتعليقي لأضايقها لكني لم أقصد أن أجرحها”.

تصريحات مصطفى دوريش

كما كشف الفنان مصطفى درويش في لقائه ببرنامج “ورا الشمس” أنه يصور حاليًا دوره في مسلسل حرب نفسية الذي يشارك به الفنانة أروى جودة ويدور العمل حول الأمراض النفسية والمعقدة وقصته مميزة.

يذكر أن الفنان مصطفى درويش علق على تصريحات الفنانة شيرين رضا، التي أدلت بها في برومو برنامج «حبر سري» الذي يذاع عبر شاشة القاهرة والناس، حيث قالت عنه: «انا معرفوش الممثل ده بصراحة».

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ورد مصطفى درويش من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب: “معلش السن ربنا يديكي الصحة وفي فرق أجيال بيننا هتعرفي مين ولا مين”، وذلك بعد اعتذاره وانسحابه من فيلم الملحد بسبب إبراهيم عيسى.

وأعلن انسحابه من العمل وكتب: “قررت أنا مصطفى درويش مقاطعة أي برنامج لـ إبراهيم عيسى، والاعتذار عن فيلم الملحد اللي صورت فيه 4 أيام بسبب إن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى لأن واضح إن الحرب دي ممنهجة، وأنا مقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون إيه، آسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل مش هاكمل في القرف ده”.