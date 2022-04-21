ليلة حزينة في مصر.. مصرع وإصابة 29 شخصاً في حوادث متفرقة.. "بينهم 3 أطباء وضابطين" [صور

/693482/ليلة-حزينة-في-مصر-مصرع-وإصابة-29-شخصا-في-حوادث-متفرقة-بينهم-3-أطباء-وضابطين-صور

قضت مصر ليلة حزينة بعد أن شهدت طرق محافظاتها مصرع وإصابة 29 شخص في حوادث سير متفرقة بأنحاء الجمهورية، حيث اتشحت مدن وقرى مصر بالسواد بين أهالي الضحايا وسيطرت حالة من الحزن على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج

كان الحظ الأوفر من الحزن والأسى من نصيب محافظة دمياط بعد وفاة 3 أشقاء، في حادث مروع على طريق الاسماعيلية / العريش، حيث سيطرت حالة الحزن على محافظة دمياط بالكامل بعد تلقيهم خبر وفاة 3 أشقاء بكليات الطب والصيدلة، وهم الدكتورة أيه أحمد، معيدة في كلية الصيدلة، والأخ الأوسط لهم الدكتور محمود أحمد طبيب أثنان تخرج في كلية طب الأسنان عام 2021، أما الأخيرة فهي الدكتورة آلاء تدرس في كلية طب الأسنان، كانوا يستقلون سيارة أثناء عودتهم من جامعة سيناء إلى مسقط رأسهم لقضاء آخر أيام شهر رمضان وسط أسرتهم.

مصرع طابطي شرطة وطيران على طريق اسكندرية الصحراوي

ما لبسنا ننتهي من صدمة وفاة الأطباء الثلاثة إلا وفجعنا بخبر آخر لا تقل صدمته عن الخبر الأول، عندما لقي ضابطي شرطة وطيران أبناء عم من قرية الرحمة بمحافظة البحيرة، مصرعهم على طريق اسكندرية الصحراوي في حادث أليم أثناء كانا على سفر، فتعطلت بهما السيارة، وأثناء نزولهما لمتابعة العطل الذي أصابها، دهستهما سيارة نقل ثقيل "تريلا". وهم النقيب عبدالعاطي محمد عزب الجريدي، معاون مباحث قسم شرطة العامرية أول، ونجل عمه الملازم طيار إبراهيم عبدالعاطي عزب الجريدي.

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثين متفرقين بقنا

أما في محافظة قنا فقد لقى مواطن مصرعه وأصيب اثنان آخران صباح اليوم الخميس، في حادث تصادم سياركة ملاكي بأتوبيس نقل جماعي، بناحية قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.

قبل يلقي طفل مصرعه، اليوم الخميس، بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بشارع بورسعيد، بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.

إصابة 6 أشحاص في حادثي سير منفصين بالشرقية

وفي محافظة الشرقية أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادثي سير منفصلين بنطاق المحافظة، حيث شهد طريق أنشاص الرمل دوران أباظة حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

مصرع وإصابة 3 أشخاص بمحافظة الغربية

ولقي شخص مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، في حادث تصادم سيارتين ربع نقل على طريق «طنطا - كفر الزيات» بمحافظة الغربية، مساء اليوم الخميس، في نطاق قرية «كفر ديما»، بدائرة مركز كفر الزيات، تم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي.

إصابة 4 أشخاص في حادث سير بسوهاج

وكانت محافظة سوهاج الأقل خسارة في الحوادث التي شهدتها مصر خلال 24 ساعة، حيث أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا - سوهاج، بالقرب من كافتيريا جمال، باتجاه سوهاج دون وجود حالات وفيات.

مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث سير بشمال سيناء

لينتهي اليوم بحادث مروع في مدينة العريش بمحافظة جنوب سيناء حيث لقى مواطن مصرعة وأصيب 9 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بالعريش شمال سيناء وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج، وتم إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم.