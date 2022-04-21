مصطفى درويش: «خالد يوسف سبب دخولي الفن وعايش قصة حب حاليا»

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دوت الخليج يرصد تصريحات مصطفى درويش

تصريحات مصطفى درويش

قال الفنان مصطفى درويش في لقائه التلفزيوني: “حبيت 4 مرات ومقدرتش انساهم.. وعايش قصة حب حاليًا مع فتاة من خارج الوسط الفني ولا أفضل الزواج من فنانة بسبب المواعيد وظروف العمل بالفن”.

وتابع: “الزواج مثل البطيخة يا حمراء يا قرعة وبتلبس في الآخر”، وفيما يخص دخوله الوسط قال مصطفى درويش: “دخلت الفن بالصدفة وخالد يوسف السبب”.

وعن أزمة الفنان خالد يوسف، قال إنه لا يتحدث في الأشياء الشخصية له ولكنه صديقه على المستوى الشخصي وعمل معه لأول مرة في فيلم “كف القمر”.

مصطفى درويش برنامج ورا الشمس

ونفى تفاصيل خلافه مع المنتج جمال العدل بسبب انسحابه من فيلم الملحد وتصريحاته عن إبراهيم عيسى، وأكد أن المنتج جمال العدل مثل والده الروح هو اللي رباه وعمل معه أكثر من 10 سنوات.

وفي سياق آخر، كان المنتج جمال العدل حل ضيفًا مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “العرافة 2”، وقال: “مصطفى درويش اشتغل معايا 10 أعمال.. وكلهم عندي زي بعض عشان كده اسمه الثالث بعد نيللي كريم وآسر ياسين.. والحمد لله إنهم نجحوا وبقوا موجودين في أكتر من مسلسل”.

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وأشار إلى أنه غضب من الفنان مصطفى درويش بعدما انسحب من فيلم الملحد، وعلق على الأمر قائلًا: "حسيت إنه راجل مش لطيف وبايخ لأنه ميصحش يعمل كده على الملأ، حتى لو عنده رأي عيب يعلنه كده، خاصة إن مخرج العمل من أهم الناس اللي طلعوه، اللي عمله مزايدة وحاجة تخص التريند والسوشيال ميديا وهو موقف سخيف وملوش لازمة".

ومن ناحية آخرى، كانت آخر أعمال الفنان مصطفى درويش كان مسلسل “ويبقى الأثر” مع الفنانة نجلاء بدر ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا” الموسم الثاني الذي عرض عبر شاشة قناة dmc الفضائية وحقق به نجاحًا كبيرًا.