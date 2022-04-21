«عايشة في شقة إيجار وعمري ما ألبس مايوه».. ملخص تصريحات نجوى فؤاد

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ظهرت الفنانة نجوى فؤاد ضيفة برنامج سابع سما الحلقة 20 وأدلت بالكثير من التصريحات القوية والاعترافات الجريئة على الهواء عبر شاشة قناة النهار الفضائية.

دوت الخليج يرصد ملخص تصريحات نجوى فؤاد في برنامج سابع سما ملخص تصريحات نجوى فؤاد تحدثت الفنانة نجوى فؤاد في حوارها التلفزيوني اليوم الخميس، عن أسرارها وبداياتها بجانب خسارتها أموالها وتعرضها للخيانة وندمها على عدم الإنجاب واعترافات لأول مرة، نستعرضها خلال السطور التالية: -خايفة معرفش أدي الناس التي تخدمني وتساعدني في المنزل رواتبهم - خايفة أموت ومحدش يسأل عني -كانت الشهرة سرقاني وغلطت كتير في بداياتي -قاعدة حاليًا في شقة إيجار وبيعت كل ممتلكاتي - بنأخذ ملاليم لكن الراقصات حاليًا يأخذن ملايين -خسرت فلوسي كلها في الإنتاج وكانت 7 ملايين -زوج تحية كاريوكا طردها من منزلها خارج شقتها وموتها زعلني جدا تزوجت من أحمد رمزي 21 يوم فقط واحتفلنا يوم طلاقنا عزمني على العشاء - سني في الأوراق الرسمية أكبر بخمسة سنوات - عاملة 13 عملية في عيني اليمين بسبب الحصبة والرمد - زعلانة من يسرا لأنها مش بتفتكرني وأنا بحبها -عمري ما أنزل فيديوهات رقص على السوشيال ميديا ولا ألبس مايوه -زوجي سرق مني سيارتي الفارهة التي أخذتها هدية من أميرة -الراقصات حاليًا شوهوا صورة الرقص الشرقي - الراقصات الأجانب بيعملوا حركات مش محترمة على المسرح. -تحية كاريوكا عملت احترام للرقص في المجتمع ورفعت من شأن الرقص -ندمانة إني لم أنجب أطفال حتى الآن وعايشة وحيدة ولا أحد يونسني -إذا عاد بي الزمن سأتزوج من أحمد فؤاد حسن فقط والإنجاب سبب انفصالنا - بسامح في أول خيانة فقط وأعتبرها نزوة. -إهمال المرأة لنفسها ولزوجها يكون السبب في الخيانة -مهما كانت الست جميلة وحلوة هتتخان هتتخان - تزوجت فقط خمسة مرات رسمي ومرة عرفي اقرأ أيضًا نجوى فؤاد في «سابع سما»: عملت 13 عملية في عيني وخسرت كل فلوسي يشار أن برنامج سابع سما يعرض يوميا عبر شاشة قناة النهار الفضائية في تمام الساعة التاسعة مساءً وتقدمه الإعلامية راغدة شلهوب.

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