/693476/مني-عمر-توشكي-الخير--تعكس-اهتمام-الرئيس-بتعزيز-ودعم-انتاج-المحاصيل-الاستراتيجية

قالت النائبة مني عمر عضو مجلس النواب، أن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لموسم حصاد القمح بتوشكى " توشكي الخير " يعكس مدى اهتمام فخامته بملف الزراعة وخاصة زراعة المحاصيل الرئيسية والإستراتيجية وذلك من أجل تعزيز ودعم إنتاج القمح في الجمهورية الجديدة لتأمين احتياجات مصر من الغذاء في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التي يمر بها العالم اليوم نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية.

دوت الخليج

"توشكي الخير " تعكس مدي اهتمام الرئيس بتعزيز ودعم انتاج المحاصيل الرئيسية

وأشارت عضو لجنه الاعلام والثقافة والاثار بمجلس النواب النائبة مني عمر لتحيا مصر ان مصر تأتي على رأس الدول المستوردة للقمح في العالم ومما لاشك فيه ان التوسع في زراعته سوف يقلل بشكل كبير من إعتماد مصر على الاستيراد وبالتالي توفير جزء ليس بالقليل من الدخل القومي للدولة يمكن توجيهه في اتجاه البناء والتنمية.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، منطقة توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، وشهد بدء موسم حصاد القمح، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل فى اطار نهضة تنموية شاملة.