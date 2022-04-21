/693465/دينا-هلالي-توشكي-الخير-رؤية-صائبة-من-القيادة-السياسية-بعد-توفير-كل-المقومات-اللازمة-لنجاحه

أكدت النائبة دينا هلالي عضو لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن " توشكي الخير " تعد أحد المشروعات القومية الكبيره اللي حظيت بإهتمام بالغ من القياده السياسية وقام بإحيائها عام ٢٠١٤ وبرؤية صائبة تم توفير كل المقومات اللازمة لنجاحه والنهوض به مشيرة إلي انه يهدف المشروع لأستصلاح واستزراع حوالى 600 ألف فدان حول منخفضات توشكى.

دوت الخليج

رؤية صائبة من القيادة السياسية بعد توفير كل المقومات اللازمة لنجاحه تساهم في التنمية الشاملة

واوضحت عضو لجنه حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لتحيا مصر أن احد اهداف المشروع الهامة هو توفير ملايين المنتجات الزراعية المختلفة وايضا توفير مبالغ كبيره من استيراد العديد من المحاصيل الزراعية كما يتمتع هذا المشروع بمزايا اقتصادية هائلة لما يتيحه من فرص تنموية واسعة بالقطاع الزراعي في مصر، تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.

فضلا عن زراعات ستساهم بشكل كبير في حل مشكلة الامن الغذائي بالاضافة إلي أن هذا المشروع سيكون له مردود كبير في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة أفضل .

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، منطقة توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، وشهد بدء موسم حصاد القمح، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل فى اطار نهضة تنموية شاملة.