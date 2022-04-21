الرئيس السيسي: لم أحجب أي معلومة عن الشعب وحجم النمو في مصر لم يكافئ حجم سكانها

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء موسعا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب 2011، وأدت إلى أن مصر فقدت جزءا كبيرا من الاحتياطي الأجنبي.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: لم أحجب أي معلومة عن الشعب وحجم النمو في مصر لم يكافئ حجم سكانها.