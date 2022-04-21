صحة سوهاج: صفر إصابات كورونا.. و2 مليون ملقح فى المحافظة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعد أيام من خلو جميع أقسام العناية المركزة من المصابين بالفيروس المستجد.
وأضافت وكيل وزارة الصحة أن هناك استقرارا تاما بالوضع الصحى بالمحافظة، مشيرة إلى أن القطاع الصحى يحقق أرقاما غير مسبوقة على جميع المستويات، حيث تم تخطى حاجز تطعيم 2 مليون مواطن ضد فيروس كورونا على أرض المحافظة.
ولفتت إلى القيام بعدة حملات بالميادين والتجمعات والمساجد، وشملت جوانب التوعية والتثقيف الصحى وحث المواطنين على الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى لضمان سلامتهم، وأيضا حملة تنشيط المبادرات الرئاسية وتكثيف تقديم خدمات تلك المبادرات خلال الشهر الكريم.
وفى سياق أخر، أعلنت وكيل وزارة الصحة عن وصول أحدث جهاز للأشعة المقطعية ماركة سيمنس 128 سلايد والأول من نوعه بمحافظة سوهاج والمخصص لمستشفى سوهاج العام والذى يعد إضافة قوية للقطاع الصحى بالمحافظة.
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