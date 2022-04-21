جدة - نرمين السيد - شارك فى الصلاة سيادة المطران نيقولاس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر، والمونسنيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، والأب مخول فرحا، المفوض العام الرهبنة الكرملية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات.
تضمن القداس الإلهى الكلمة الروحية من المطران كلاوديو لوراتى، بالإضافة إلى تكريس الزيوت المقدسة. واختتمت الصلاة بالبركة الرسولية للحاضرين
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير الفاتيكان يصلى قداس خميس العهد بشبرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.