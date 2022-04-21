سفير الفاتيكان يصلى قداس خميس العهد بشبرا

جدة - نرمين السيد - شارك فى الصلاة سيادة المطران نيقولاس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر، والمونسنيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، والأب مخول فرحا، المفوض العام الرهبنة الكرملية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات.

تضمن القداس الإلهى الكلمة الروحية من المطران كلاوديو لوراتى، بالإضافة إلى تكريس الزيوت المقدسة. واختتمت الصلاة بالبركة الرسولية للحاضرين