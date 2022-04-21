/693475/نجوى-فؤاد-في-سابع-سما-عملت-13-عملية-في-عيني-وخسرت-كل-فلوسي

أثارت الفنانة نجوى فؤاد ضجة وجدلا كبيرًا بسبب تصريحاتها الجريئة في لقائها التلفزيوني عبر شاشة قناة النهار الفضائية مع الإعلامية راغدة شلهوب.

دوت الخليج يرصد تصريحات جريئة لـ نجوى فؤاد

تصريحات نجوى فؤاد

قالت الفنانة نجوى فؤاد في حوارها التلفزيوني ببرنامج سابع سما: “زوجي سرق مني سيارتي الفارهة التي أخذتها هدية من أميرة.. وعمري ما أنزل فيديوهات على السوشيال ميديا ولا ألبس مايوه”.

وتابعت: “زعلانة من يسرا لأنها مش بتفتكرني وأنا بحبها.. عاملة 13 عملية في عيني اليمين بسبب الحصبة والرد ولم يستطيعوا معالجتي زمان وأنا طفلة ووالدتي ماتت وأنا عندي شهور”.

وأضافت نجوى فؤاد: “سني في الأوراق الرسمية أكبر بخمسة سنوات.. وتزوجت من أحمد رمزي 21 يوم فقط واحتفلنا يوم طلاقنا وعزمني على العشاء حيث عاد لزوجته الأجنبية وابنته”.

نجوى فؤاد برنامج سابع سما

وقالت أيضًا: “زوج تحية كاريوكا طردها من منزلها خارج شقتها وموتها زعلني جدا.. وخسرت فلوسي كلها في الإنتاج حيث كانت 7 ملايين وكنا بنأخذ ملاليم لكن الراقصات حاليًا يأخذن ملايين”.

وأضافت في حوارها التلفزيوني: “قاعدة حاليًا في شقة إيجار وبيعت كل ممتلكاتي وكانت الشهرة سرقاني وغلطت كتير في بداياتي وخايفة أموت ومحدش يسأل عني ومعرفش أدي الناس التي تخدمني وتساعدني في المنزل رواتبهم وفلوسهم”.

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في سياق آخر، كانت قد حلت الفنانة نجوى فؤاد ضيف الإعلامية داليا فؤاد قبل يومين ببرنامجها “ضرب نار” عبر شاشة قناة “القاهرة والناس” الفضائية.

وكشفت نجوي رأيها في مؤدي المهرجانات، مؤكدة أنها ليست ضد أي عمل مصدر رزق، قائلة: “لو هنتج هعمل فيلم لحمو بيكا، وأنصح حمو بيكا انه يمثل فقط، وإنني ليس ضد أغاني المهرجانات وليس ضد شيء"، كما تحدثت أيضًا عن علاقتها بالراقصة فيفي عبده ودينا.

واستكملت الفنانة نجوى فؤاد كلامها: “دينا فنانة لذيذة، وست محترمة وجميلة ومثقفة واشتغلت على نفسها كويس جدا، وبحبها أوي.. وفوفا حبيبة قلبي 5 مواه، ربنا يديها الصحة ويخليها، وهي ست تحب بيتها وبتحب شغلها وطموحة، معندهاش حاجة اسمها استوب وأنا أحترم فيها ده”.