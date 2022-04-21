/693472/نجوى-فؤاد-ندمت-على-عدم-إنجابي-أطفال-والراقصات-الأجانب-شوهوا-الرقص-الشرقي

حلت الفنانة نجوى فؤاد ضيفة الإعلامية راغدة شلهوب مقدمة برنامج سابع سما المذاع عبر شاشة قناة النهار الفضائية، وكشفت العديد من أسرار حياتها وزيجاتها الحقيقية.

دوت الخليج يكشف عدد زيجات نجوى فؤاد الحقيقية

زيجات نجوى فؤاد

قالت الفنانة نجوى فؤاد في حوارها التلفزيوني إنها تزوجت فقط خمسة مرات رسمي ومرة عرفي ولا صحة لـ 12 زيجة كما يتداول على السوشيال ميديا.

وأضافت خلال حوارها عن الخيانة: “مهما كانت الست جميلة وحلوة هتتخان هتتخان، وإهمال المرأة لنفسها ولزوجها يكون السبب الأكبر في الخيانة، وبسامح في أول خيانة فقط وأعتبرها نزوة”.

وتابعت: “إذا عاد بي الزمن سأتزوج من أحمد فؤاد حسن فقط فكان بمثابة أب وأخ وزوج وأسرة وحنين جدا وكان الإنجاب سبب انفصالنا حيث أنني رفضت أن أنجب في بدايتي ولكن ندمت على ذلك”.

تصريحات نجوى فؤاد

واستكملت نجوى فؤاد كلامها: “ندمانة إني لم أنجب أطفال حتى الآن وعايشة حاليًا وحيدة ولا أحد يونسني”، وعلقت أيضًا على حالة الرقص حاليًا.

وقالت الفنانة: “الراقصات حاليًا شوهوا صورة الرقص الشرقي وبيعملوا حركات مش محترمة على المسرح، وتحية كاريوكا عملت احترام للرقص في المجتمع ورفعت من شأن الرقص”.

وفي سياق آخر، تحدثت الفنانة فيفي عبده عن صديقتها الفنانة نجوى فؤاد في حوارها التلفزيوني الأخير عبر شاشة قناة المحور الفضائية في برنامج العرافة 2 الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة.

اقرأ أيضًا

فيفي عبده: كورونا قعدتني في البيت سنتين وهذه رسالتي لمن يدعيني بالجنون

قالت الفنانة فيفي عبده عن نجوى فؤاد: “نجوى لم تقل أبدا إنها في حاجة إلى أي مساعدة.. الوجود عند الفنان مش إننا نديله فلوس، ممكن يبقى معاه فلوس بس عاوز ناس، وبشر، من حقها إنها تمثل وتبقى أم أو خالة.. أنا مطّمنة عليها وعارفة إن حالتها كويسة، معرفتش تعبر لما قالت عاوزة آكل عيش، نجوى فؤاد مش عارفة تعبر عن مشاعرها الحقيقية".

وأضافت الفنانة فيفي عبده: “أغلب الناس اللي بيموتوا من الفنانين بيبقى من القهر، الناس بيبقوا حواليهم ومرة واحدة ميبقوش معاهم، الكلام ده مكنش موجود قبل كده، زمان الناس كانت بتسأل على بعض .. نجوى محتاجة تشتغل، وعمرها ما قالت لحد اديني، هي عاوزة شغل عشان تبقى قدام الكاميرا لأنها بتحبها”.