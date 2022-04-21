/693471/بعد-بدء-موسم-حصاد-القمح-وكيل-طاقة-النواب-يطالب-الفلاحين-بتوريد-أكبر-كميات-من-القمح-للحكومة

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاق والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفذ العديد من المشروعات الزراعية الكبري في المجال الزراعي، مشيرا إلي أن اليوم يعد بمثابة عيد للمصريين وانجاز كبير في منطقة توشكي جنوب الوادي بمحافظة أسوان.

دوت الخليج

وكيل طاقة النواب يطالب الفلاحين بتوريد أكبر كميات من القمح للحكومة

وأكد الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم، أن الرئيس السيسي حريص علي تحقيق طفرة غير مسبوقة بالقطاع الزراعي في مصر والارتقاء به وذلك من أجل إنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعواءد اقتصادية، وايضا لدعم الأمن الغذائي بجانب توفير الآلاف من فرص العمل أمام الشباب.

وأوضح وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن هذا المشروع سيساهم في تحقيق الامن الغذائي للمصريين وسد الفجوة الغذائية، مشيدا بخطط ورؤي القيادة السياسية التي تحرص علي الوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وناشد الجبلاوي، الفلاحين والمزارعين بتوريد أكبر قدر من القمح للمساهمة في التقليل من الاثار الجانبية للحرب الروسية الاوكرانية.