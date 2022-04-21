/693469/مصرع-وإصابة-10أشخاص-في-حادث-انقلاب-سيارة-بمدينة-العريش

لقى مواطن مصرعة وأصيب 9 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بالعريش شمال سيناء وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج، وتم إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم.

دوت الخليج

وتلقت مديرية أمن شمال سيناء، بلاغا يفيد بوبوع حادث انقلاب ميكروباص، على الطريق الدولي العريش/ رفح، ما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 9 آخرين.

ودفع مرفق إسعاف شمال سيناء سيارات إسعاف إلى منطقة الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى العريش، وجاري تقديم الرعاية الطبية لهم، كما تم ايداع جثه المتوفي بنشرحة المستشفى.

وفي سياق منفصل

كانت جامعة سيناء، قد نعت اليوم الخميس، 3 أشقاء من أبنائها، بكليات طب الأسنان والصيدلة، لقوا مصرعهم مساء أمس الأربعاء، في انقلاب سيارة ملاكي كانو يستقلونها على الطريق الدولي، بمنطقة القنطرة شرق.

وقالت الجامعة في بيان اليوم: "إنا لله وإنا إليه راجعون، تنعى أسرة جامعة سيناء بمزيد من الحزن والأسى أبنائها الطلاب محمود أحمد عثمان وآلاء أحمد عثمان بكلية طب الفم والأسنان في الحرم الجامعي بالعريش، وشقيقتهم الصيدلانية آية أحمد عثمان، وتتقدم الجامعة للأسرة بخالص العزاء والمواساة".

مصرع 3 أشقاء وإصابة شخص آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي

كان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا يفيد بمصرع 3 أشقاء وإصابة شخص آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتبين وفاة كل من آية أحمد 24 عاما، صيدلانية، مقيمة بكفر سعد بمدينة دمياط، وشقيقيها محمود 22 عاما طالب بكلية طب أسنان، وآلاء 19 عاما، طالبة بكلية طب أسنان.

نقل الجثامين إلى ثلاجة مستشفى القنطرة شرق

ودفعت هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بسيارات إسعاف لمكان الحادث لنقل الجثامين إلى ثلاجة مستشفى القنطرة شرق، ونقل المصاب إلى طوارئ مستشفى القنطرة غرب، وتحرر المحضر اللازم لتتولى النيابة التحقيق.