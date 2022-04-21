مسلسل مكتوب عليا الحلقة 20.. أيتن عامر تكتشف هنادي مهنى وجلجل في ورطة

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عرضت شاشة قناة dmc الفضائية مسلسل مكتوب عليا الحلقة 20 التي عرضت منذ قليل وظهر بها مصائب واجهت جلجل وهو أكرم حسني بطل العمل.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 20

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 20

وشهد مسلسل مكتوب عليا الحلقة 20 اكتشاف أيتن عامر التي تجسد شخصية روقة -رقية- ابنة خالة جلجل، حمل زوجته الأخرى سلمى وهي الفنانة هنادي مهنى.

ويذهب أكرم حسني مع زوجته سلمى إلى دكتور النساء ومازال مكتوبا على يده كلمة الفرصة الأخيرة التي لم يعرف معناها حتى الآن، ومن جانبه يطلب عمرو عبد الجليل الذي يظهر في شخصية بدوي، من جلجل أن يذهب له، ويستمر بدوي في جذبه لأعمال الشر ويوافق، وفي اليوم التالي يصحو مكتوب على يده “يوم سعيد” ليفرح بذلك.

مسلسل مكتوب عليا الحلقة العشرون

وعلى غير المتوقع وعلى عكس كلمة سعيد، يدور يوم جلج حيث تتعطل السيارة به في الصحراء، وعندما يركب تاكسي يتورط في معاكسة فتاة بسبب السائق، وتسحب ماكينة الصرف الألي الفيزا ولا تعيدها، ثم يذهب لحماه والد زوجته هنادي مهنى ويحكي له تفاصيل كثيرة فهو متأكد من عدم كشفه لها بسبب إصابته بالشلل وفقدان القدرة على الكلام.

ويستيقظ جلجل في اليوم التالي مكتوب على يده “احذر الكيسه السمرا”، و”المصلحة مع مي لأ”، ثم يجد سلمى بجانبه تنظر له نظرات مريبة، فيسألها ما الأمر فتتركه ثم تنفعل عليه وتسأله عن سبب عدم قبول أسرته لزواجهما.

ويظهر بدوي وهو عمرو عبد الجليل يخطط للغدر بـ جلجل، الذي يعود لمنزل أسرته وزوجته الثانية روقه ويجد طفلة تدعى مي هناك وهي ابنة الشغالة ليظن أنها هي المقصودة بالكلمة المكتوبة على يده، وفي مشهد آخر يذهب بدوي للقاء سامية الطرابلسي ضيف شرف الحلقة والتي تدعى مي.

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ويدخل أكرم حسني منفعلا وقت اجتماع بدوي مع مي بسبب عدم وجود أموال في الشركة ليعرف جلجل أن اسمها "مي" فيبلغ بدوي أن الصفقة لن تتم معها، وتنتهي الحلقة بذهاب سلمى لمنزل أسرة جلجل.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل مكتوب عليا الحلقة 21 على شاشة قناة dmc الفضائية غدا الجمعة في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد الساعة 1.45 صباحا.