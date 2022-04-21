/693461/إسكان-الشيوخ-تناقش-مد-فترة-تنفيذ-التعاقدات-للمقاولين-في-جميع-المناقصات-والمشروعات-القومية-السبت

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد محمد سعيد، اجتماعا السبت المقبل، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد المنزلاوي بشأن تعديل أسعار ومد فترة تنفيذ التعاقدات للمقاولين والمصنعين والموردين في جميع المناقصات والتعاقدات الحكومية والمشروعات القومية، بالاشتراك مع مكتب لجنة المالية والاقتصادية والاستثمار.

دوت الخليج رئيس الشيوخ يهنئ قداسة البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد وكان قد بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة “ لقداسة البابا تواضروس الثاني و بطريك الكرازة المرقسية “ . جاء فيها : تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، يطيب لي أن أتقدم لقداستكم بخالص التهاني القلبية بإسمي وأعضاء مجلس الشيوخ بمناسبة الأحتفال بعيد القيامة المجيد، تلك المناسبة التي يحتفل بها المصريون جميعاً لما يجمعهم من روابط قوية تظهر مدى وحدة الوطن، متمنين لقداستكم ولجموع أقباط مصر بالداخل والخارج، موفور الصحة، ودوام السعادة وأن يعيد هذه المناسبة عليكم بالخير والبركات.

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