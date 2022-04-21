/693468/نجيب-ساويرس-يتبرع-بـ-15-مليون-جنيه-لمستشفي-25-يناير

أعلن محمد الجارحي، رئيس مجلس أمناء مستشفى 25 يناير، عن تبرع المهندس نجيب ساويرس بمبلغ 15 مليون جنيه كوديعة بنكية لتشغيل مستشفى 25 يناير بعد الحصول على ترخيص نقابة الأطباء.

دوت الخليج

مستشفي 25 يناير، كانت الحلم الذي خرج من رحم ثورة 25 يناير 2011، والتي تحولت لأكبر صرح خيري في قرية الشبراويش بمركز خيخا بمحافظ الشرقية، لعلاج أكبر عدد من المواطنين البسطاء.

مستشفي 25 يناير

المستشفي بدأت فكرتها، لدي الصحفي محمد الجارحي، أحد أبناء محافظة الشرقية، وأصبح شعارها صرح خيري لعلاج الفقراء.

ساويرس يطالب متابعيه بالتبرع لمستشفي 25 يناير

وفي وقت سابق، طالب المهندس نجيب ساويرس، متابعيه التبرع لمستشفى 25 يناير، من أجل استكمال ما تبقى منها من تجهيزات وخدمات طبية وإنشائية.

وكتب ساويرس، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية علي تويتر:" يا الله من النهارده كل تبرع ييجى هحط زيه لحد ما نوصل للـ ٥ مليون الناقصين علشان الاسانسيرات و خلافه .. شدوا حيلكم معانا".

ليرد عليه الصحفي محمد الجارحي صاحب فكرة المستشفى قائلاً :" شكرا جدا للمهندس نجيب ساويرس على مبادرته لدعم مستشفى ٢٥ يناير، كل تبرع هييجي للمستشفى من النهاردة هيحط زيه لحد ما نوصل 5 مليون جنيه، شاركونا في المبادرة".

مستشفي 25 يناير تم إنشائها وتجيهزها على أعلى مستوى بالجهود الذاتية، كما أنها تعد أكبر مستشفى للعلاج بالمجان بنسبة 100 % في محافظة الشرقية، وتقدم الخدمة بدون تمييز في كافة التخصصات لحوالي 8 ملايين مواطن.

التشكيل الجديد لمجلس أمناء مستشفي 25 يناير

وكانت قد أعلنت مؤسسة مستشفى 25 يناير، يناير الماضي، عن التشكيل الجديد لمجلس الأمناء والذي يضم في عضويته مجموعة من الشخصيات البارزة، منهم خبرات كبيرة في القطاع الصحي حيث يضم المجلس 3 وزراء صحة سابقين، كما يضم وزراء وشخصيات عامة لديهم خبرات اقتصادية ومالية وإدارية وتكنولوجية كبيرة ومشهود لهم بالكفاءة.