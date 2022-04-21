السيسي يهنئ الرئيس الصربي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس توجه بالتهنئة للرئيس الصربي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، مؤكداً سيادته على العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وصربيا، خاصةً على صعيد حركة عدم الانحياز، وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي، بما يتماشى مع العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وصربيا.
من جانبه؛ أعرب الرئيس الصربي عن امتنانه للسيد الرئيس على التهنئة، مؤكداً الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات صربيا مع مصر في ظل دورها المحوري بقيادة السيد الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط والقارة الأفريقية، وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى أوروبا.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب التعاون في مجال السياحة، فضلاً عن استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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