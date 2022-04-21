بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة خميس العهد بكنيسة مصر الجديدة

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جدة - نرمين السيد - شارك فى الصلاة القمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامى، راعيا الكنيسة، والأب بيتر، وشعب الرعية. سبق القداس الإلهى، صلاة اللقان المقدس، وغسل الأرجل، ثم ترأس غبطته صلاة الذبيحة الإلهية.
وأعطى الأب البطريرك كلمة قدم فيها التهنئة لشعب الكنيسة، بمناسبة عيد القيامة المجيد، ثم تأمل صاحب الغبطة فى العظة "خيانة يهوذا"، "وغسل أرجل التلاميذ"، "وتأسيس سر الإفخارستيا".
واختتم غبطة البطريرك القداس الإلهى بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية.
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