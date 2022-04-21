الزراعة: 5 آلاف معدة تشارك فى عمليات الحصاد على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تزويد قطاع الزراعة الآلية بأحدث المعدات والآلات اللازمة للزراعة والحصاد، مشيرة إلى أنه لأول مرة يصل حجم المعدات لأكثر من 5 آلاف معدة متنوعة منتشرة فى 135 محطة ميكنة على مستوى الجمهورية.





وذكرت وزارة الزراعة -فى بيان مساء اليوم الخميس- أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السيد القصير، بضرورة استخدام المعدات الحديثة سواء فى الزراعة أو الحصاد لتقليل نسبة الفاقد والهدر، وأيضا الحفاظ على درجة نقاوة وجودة المحاصيل.

وفى السياق، أكد رئيس قطاع الزراعة الآلية بالوزارة، الدكتور عادل الأشقر، أن 40 ماكينة "كومباين" تعمل حاليا فى حصاد محصول القمح فى توشكى فور افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم لموسم الحصاد، بالإضافة إلى 16 جرارا بالدسكات لعملية التأمين أثناء الحصاد، وورشتين متنقلتين و10 سيارات، وذلك لحصاد نحو 65 ألف فدان فى توشكى، فضلا عن 10 ماكينات "كومباين" فى الفرافرة لحصاد نحو 10 آلاف فدان.

وقال الأشقر إن قطاع الزراعة الآلية يشهد حاليا نهضة كبيرة، وهو مستعد لموسم حصاد القمح الذى سيستمر لمدة شهرين من الآن، وأيضا لحصاد محصول البنجر فى مطلع يونيو القادم.

وأضاف أن معدات قطاع الزراعة الآلية تستعد حاليا لزراعة المحصول التالى للقمح، وهو محصول الذرة الشامية، سواء لإجراء عمليات الحرث أو التسوية بالليزر على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس قطاع الزراعة الآلية أنه تم افتتاح محطتين جديدتين للزراعة الآلية فى منطقتى المغرة وغرب المنيا لخدمة منتفعى مشروع المليون ونصف المليون فدان، كما أن القطاع لديه العديد من المعدات الثقيلة التى يتم استخدامها فى الأراضى الصحراوية سواء فى الزراعة أو الحصاد، مؤكدا أن محطات الميكنة والزراعة الآلية تقدم خدماتها لجميع المزارعين على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة.