عاجل.. السيسى يهنئ نظيره الصربى بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس توجه بالتهنئة للرئيس الصربى بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، مؤكدا على العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وصربيا، خاصة على صعيد حركة عدم الانحياز، وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجارى وتطوير التعاون الاقتصادى، بما يتماشى مع العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وصربيا.

من جانبه؛ أعرب الرئيس الصربى عن امتنانه للرئيس على التهنئة، مؤكدا الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات صربيا مع مصر فى ظل دورها المحورى بقيادة الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط والقارة الإفريقية، وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة فى إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى أوروبا.

وذكر المتحدث الرسمى أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب التعاون فى مجال السياحة، فضلا عن استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.