شيخ الأزهر يشيد بمتانة علاقات مصر وبريطانيا فى مكافحة التطرف

جدة - نرمين السيد - أشاد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمتانة العلاقات المصرية البريطانية وتطورها؛ خاصة فى مجالات مكافحة التطرف والإرهاب، والتضامن من أجل التعافى من آثار جائحة كورونا المستجد، مؤكدا أن الأزهر يرفض استغلال حرية التعبير للإساءة للمقدسات والرموز الإسلامية والدينية.





جاء ذلك خلال استقباله وزير الدولة البريطانى لشئون شمال إفريقيا وجنوب ووسط آسيا والكومنولث والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد، اليوم الخميس بمقر مشيخة الأزهر.

وشدد الإمام الأكبر على "أننا عانينا فى الشرق من أفكار الجماعات المتطرفة وشرورها؛ إذ حاولت هذه الجماعات تخريب العلاقات السوية بين الشرق والغرب"، مشددا على أن الجماعات الإرهابية ليست نتاجا للإسلام أو المسيحية أو أى دين بعينه، لكنها نتاج مواءمات سياسية جعلتها قادرة على النمو والوقوف حتى أصبحت بالشكل الذى نراه اليوم.

وقال الإمام الأكبر: "لا توجد قائمة لحقوق الإنسان يتفق عليها الناس جميعا، لكن هناك بعض القواعد العامة التى يتفق عليها الجميع، إلا أن هناك الكثير من الأمور التى قد تختلف فيها الرؤى كليا بين الشرق والغرب، مثل الشعارات الغربية كحرية التعبير، التى يتم ترويجها على أنها حقوق إنسان من جانب ثم يتم استغلالها للإساءة للمقدسات والرموز الدينية بشكل صريح من الجانب الآخر وهو أمر مرفوض".

وأضاف الإمام الأكبر: "إن خير مثال على ذلك هو حادث السماح للمتطرفين من حملة الفكر الإرهابى فى السويد بحرق المصحف الشريف، والسماح لهم باستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم، ووضع المسلمين فى موقف رد الفعل؛ ثم وصفهم بالتطرف والإرهاب حينما يخرجون سلميا للتعبير عن رفضهم لهذه الأفعال الاستفزازية، وهذا بالنسبة لنا ديكتاتورية الفوضى، وكذلك المقاومة الفلسطينية التى يعتبرها الغرب إرهاب، هى بالنسبة لنا مقاومة مشروعة، وحق أصيل لهذا الشعب العربى الأعزل الذى ذاق الأمرين طوال أكثر من 70 عاما".

من جانبه، هنأ اللورد طارق أحمد الإمام الأكبر بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تقدير المملكة المتحدة لدور الأزهر فى نشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامى، الذى تسعى بعض الجماعات المتطرفة لاختطافه، مؤكدا موقف المملكة المتحدة من ضمان حرية الدين والعقيدة، ودور قادة الأديان فى بيان صحيح الدين لمواجهة الأفكار والجماعات المتطرفة.

وقدم الوزير البريطانى دعوة رسمية من المملكة المتحدة لشيخ الأزهر للحضور والمشاركة فى أعمال المؤتمر الوزارى حول حرية المعتقدات، والمزمع عقده فى العاصمة البريطانية، خلال العام الجارى، بإشراف مباشر من بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، والمشاركة أيضا فى الأحداث والفعاليات التى تخطط لها منظمات المجتمع المدنى فى بريطانيا، والتى سوف تنعقد جنبا إلى جنب مع المؤتمر الوزارى الرسمى.