/693466/أسماء-الجمال-تدين-انتهاك-الاحتلال-الاسرائيلي-حرمة-المسجد-الأقصى-وتطالب-مجلس-الأمن-والأمم-المتحدة-بالتدخل

أدانت النائبة أسماء سعد الجمال عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بالجيزة، ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلية من انتهاك حرمة المسجد الاقصى، مشيرة إلى أن ما شهده المسجد الأقصى من تعد على المصلين العزل داخل المسجد الأقصى وفي ساحاته الخارجية هو امتداد لسلسلة الانتهاكات التي تمارسها القوى الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، متماديا في خرق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم احترام الحق في ممارسة الشعائر الدينية، ضاربة بالاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط، خاصة وأننا في شهر رمضان الأمر الذي سيؤدي إلى استفزاز مشاعر العالم العربي والإسلامي وليس الشعب الفلسطيني فحسب .

دوت الخليج وطالبت الجمال، في بيان صحفي لها، جميع المنظمات الدولية المعنية وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل السريع والعاجل لوقف كافة الممارسات التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، اتخاذ موقف جدي وحاسم تجاه هذه الاعتداءات الصهيونية وأن احترام المقدسات الدينية حق أساسي من حقوق الإنسان ودليل على تحضر الشعوب. أسماء الجمال تدين انتهاك الاحتلال الإسرائيلي حرمة المسجد الأقصى وناشدت النائبة أسماء الجمال، الجميع بضرورة تهدئة الأوضاع وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع، وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة، ومنع مثل تلك العمليات التي تؤدي إلى اشتعال الوضع وعدم استقرار المنطقة .

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