/693463/رئيس-الوطني-الفلسطيني-يشيد-بجهود-البرلمان-العربي-لوقف-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-المصلين

دوت الخليج

و عبر فتوح، في رسالة بعثها إلى عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن تقديره البالغ للدور الكبير المواقف الشجاعة لرئيس البرلمان العربي على التحركات التي قام بها على مستوى البرلمانات الإقليمية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، لحثها على تحمل مسؤولياتها تجاه تلك الانتهاكات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مؤكداً مواصلة التعاون والتنسيق مع البرلمان العربي لتكوين رأي عام برلماني دولي للضغط على القوة القائمة بالاحتلال، وإنهاء إسرائيل احتلالها لدولة فلسطين المعترف بها في الأمم المتحدة تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

رئيس «الوطني الفلسطيني» يشيد بجهود البرلمان العربي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين

وكان رئيس البرلمان العربي قد قام منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى بتحركات على مستوى الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء البرلمانات الإقليمية والدولية ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، لمطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل بشكل عاجل على وقف هذه الاعتداءات، محذراً من أن هذه الأعمال العدائية ستلقي بظلالها على السلم والأمن الدوليين والاستقرار العالمي، حيث طالب استناداً إلى القانون والأخلاق بعدم إتباع سياسة الكيل بمكيالين والمحاباة لطرف على حساب الأخر ، مؤكدا استمرار تحركاته على مستوى البرلمانات الإقليمية والأمم المتحدة وكافة منظمات حقوق الانسان، لحث المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف هذه السياسات العدوانية وتكفل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.