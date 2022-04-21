/693462/فيفي-عبده-كورونا-قعدتني-في-البيت-سنتين-وهذه-رسالتي-لمن-يدعيني-بالجنون

حلت الفنانة فيفي عبده ضيفة على الاعلامية بسمة وهبة ببرنامج العرافة المذاع علة فضائية المحور، حيث كشفت خلالها عن بعد الامور المتعلقة بها والفترة الصعبة التي مرت بها بعد جائحة كورونا وما حصدته من ارواح عزاز عليا .

دوت الخليج

وهاجمت الفنانة فيفي عبده، من يدعوها بالجنون بعد فتنرة ذهابها للمقابر قائلة "جن لما يلهف اللي يقول إني اتجننت".

فيفي عبده: كورونا قعدتني في البيت سنتين وهذه رسالتي لمن يدعيني بالجنون

ونوهت انه حدث بالفعل ذهابها للترب مفسرة ذلك بأنه بسبب وفاة عدد كبير من نجوم الوسط الفني في الفترة الماضية بعد جائحة كورونا وكان من ضمنهم رجاء الجداوي ودلال عبدالعزيز وزجها وسمير غانم الامر الذي ادى الى دخولي في فترة حزن.

واضافت الراقصة فيفي عبده خلال لقائها ببرنامج العرافة ان فترة كورونا لما تكن سهلة بالمرة وكانت سبب في جلوسي في المنزل لمدة سنتين، مشيرة الى انها دخلت في قترة اكتئاب بعدما توفى اتنين من اشقائها .