/693456/مسلسل-الكبير-أوي-6-الحلقة-20-نساء-المزاريطة-تريد-المساواة-وإنقاذ-مربوحة

عرضت شاشة قناة on الفضائية منذ قليل مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 20 والتي شهدت الكثير من الأحداث حيث استعان جوني وهو الفنان أحمد مكي بوسائل الإعلام والصحافة لإنقاذ مربوحة.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 20

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 20

ويستعين جوني بالإعلام لينقذ مربوحة وهي الفنانة رحمة أحمد زوجة الكبير الذي يحبسها في غرفتها، كما ظهرت مظاهرات لـ نساء المزاريطة للحصول على حقوقهن وحرياتهن.

ووقتها يقرر الكبير أن يرد على اتهامات جوني وظلمه لـ مربوحة، وأجرى فيديو لايف مع هجرس الذي يقدم شخصيته الفنان محمد سلام عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ودافع الكبير عن نفسه، كما روى أنه يحب مربوحة زوجته ويوفر لها كل ما تحتاجه ولا صحة لوجود عنصرية في المزاريطة بين الرجال والنساء.

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة العشرون

ومن جانبه يذهب الكبير الذي يقدمه دوره الفنان أحمد مكي إلى الدوار و تطلب منه زوجته مربوحة أن تخرج من حبسها وستسمع كل كلامه و نكتشف أن هذا الكلام حفظته لها والدة الكبير سامانتا وهي الفنانة ليلى عز العرب لتخرج وتنفذان مخططهما معا.

وبعدها يكتشف الكبير أن زوجته أخذت كل ملابسه للتنظيف ولا يجد غير جلباب واحد لونه بينك وينزل ليجد كل رجال المزاريطة يرتدون نفس الجلباب وبلغته بعدها أن جميع سيدات المزاريطة يريدون المساواة بجانب دخول مركز الشباب، ويقيم الكبير مؤتمرا لمناقشة حقوق المرأة فى المزاريطة.

ويوافق الكبير على ذهاب نساء المزاريطة إلى مركز الشباب يوما واحدا فى الأسبوع، وتنتهي الحلقة العشرون من مسلسل الكبير أوي 6 بهذا المشهد.

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ويعرض مسلسل الكبير أوى 6 الحلقة 21 غدا الجمعة في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و الإعادة الثانية الساعة 2:00 مساء اليوم التالي.

ويشارك الفنان أحمد مكي في البطولة عدد من النجوم مثل وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وسما إبراهيم، ومحمد أوتاكا، وحسن القناوي، وعلاء زينهم، وحسين أبو حجاج وليلى عز العرب، ومصطفى غريب، بجانب ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدواني، ونرمين الفقي، وأسماء جلال، وحمدي الميرغني، وسليمان عيد وآخرين.