/693455/جالي-إدمان-مسرح-أبرز-تصريحات-دينا-الشربيني-في-الجزء-الثاني-من-حبر-سري

صرحت الفنانة دينا الشربيني العديد من التصريحات القوية خلال لقائها في الجزء الثاني من برننامج حبر سري، مع الإعلامية أسما إبراهيم الذي يذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس في تمام الساعة 6.20 مساءً.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات دينا الشربيني في حبر سري وذلك خلال السطور القادمة أبرز تصريحات دينا الشربيني - مقولتش مش ذنبي على إيرادات فيلم ثانية واحدة - انا قولت عملت اللي اقدر اعمله فيه كممثلة والمنتج هو اللي مسؤول عن الحتة دي - لما روحت السعودية الناس قالولي على الفيلم وحبوه - حتى اخر فيلم مع هشام ماجد معرفتش اروح كان عندي تصوير - نفسي اعمل دور بطلة من أبطال الصم والبكم - عشان عايزة اتعلم لغة الإشارة بحس انهم معبرين وصادقين - ممكن حد يكون عمل دور اقول الله نفسي اعمل كده - بحب مسلسل سجن النسا اوي وروبي ونيللي حبيتهم جد - عمري ما قولت مستحيل أتحجب بس حاليًا مش ناوية - مقولتش مستحيل ودي حاجة بين الواحد وبين ربنا - هيثم زكي كان طيب جدا، وحاسس ان عمره قصير - خبر وفاته جالي ان واحد صاحبنا كلمني الصبح ولاقيت الخبر على انستجرام مصدقتش ولما رديت عرفت - هو كان طفل وبيقفش كتير ودلوقتي في حتة احسن ويستاهل انه يبقى جنب اللي بيحبهم - اكبر جرح في حياتي صحبتي اللي خانتني - النجاح من احسن الحاجات اللي الواحد بيحبها - النجاح مبيبقاش شغل بس - كنت مذيعة فاشلة وكنت بعك الدنيا - القبول نعمة من عند ربنا - الصداقة من احلى الحاجات اللي في الدنيا - القبول عامل اساسي ومحدش بيغصب حد على حد - لو حد معندوش قبول مالوش لازمة - بحب دعوة ربنا يحبب فيكي خلقه - ياسمين رئيس وصبا مبارك وهنا شيحة أكتر ناس صحابي - عندي في الوسط صحاب كتير وعيشت مع صبا وياسمين رئيس - ياسمين صاحبة جدعة ووفية وطيبة وعندها اصرار - اعرف ياسمين من قبل ما نمثل وهي اختي وكلها حياة - انا عشقت المسرح وجالي ادمان مسرح - احساس الفيدباك في المسرح حلو اوي - انا وياسمين ناقر ونقير - اترعبت من تحدي كيكي اني اعمل تأثير على حد - الحب الصعب لما يكون حد بيحب حد من طرف واحد - بكره الفراق وطول ما الناس عايشة ممكن متخليش في فراق - لو حد عايش وموجود وعايزه تسألي عليه اعملي كده والدنيا مش مستاهلة - بحب الستات اللي بيحبوا نفسهم - كل واحدة فينا ربنا حاطط فيها حاجة حلوه لو حد مش مقدرها لازم تقدري نفسك - مش بفلوس ولا بشهرة هي بالروح - سري مع بابايا

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