دينا الشربيني في برنامج حبر سري: «لازم نعلم ولادنا الثقافة الجنسية»

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صرحت الفنانة دينا الشربيني العديد من التصريحات الهامة خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، وذلك عقب أذان المغرب في تمام الساعة 6.20 مساءً.

لذا دوت الخليج يرصد لكم تصريحات دينا الشربيني الجزء الثاني في حبر سري

شهرة دينا الشربيني

وعن الأقاويل المتداولة أنها حققت شهرة على أزماتها الشخصية، قالت: عمري مابشوف نفسي شاطرة، ودي حاجة مش بسطاني، انا بحب الرضى ولما حاجة بتبقى في ايدي بأنب نفسي اوي، وبتفرج على نفسي عشان اعرف المره الجايه اعمل ايه ومعملش ايه، وشايفة اني من الناس اللي كان حظهم حلو.

وتابعت قائلة: انا بقالي كتير اوي بمثل، بمثل من 2010 وقبلها بكام سنة كنت مذيعة، يعني بقالي 12 سنة وكنت بشتغل جامد، وفي سنتنين اللي عملت فيها حاجات كتير زي حكايات بنات وطرف تالت وجراند اوتيل، لو حبيت دور ممكن يجرالي حاجة لو معملتوش.

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دينا الشربيني وجراند اوتيل

وعن دورها في جراند اوتيل، وتفاصيل المسلسل، قالت: اقبل مساحة دور زيه تاني بس فكرة الشغلانة اللي فيها ناس كتير ان كله كان بطل وكلنا كملنا بعض، وبين للناس قد ايه بلدنا حلوة واني اطلع الحلو اللي فيها حاجة جميلة.

دينا الشربيني لا تعرف الندم

وبشأن قرار ندمت عليه سنين، قالت: كلمة ندم بتضايقني شوية، وهي كلمة كبيرة ومش صح، ولو رجع بيا الزمن هعمل كل حاجة تاني عشان كلها كنت حساها، والبني ادم بيتغير، عشان وقتها كنت بشوف الموضوع بالطريقة دي، وأنا بمشي ورا قلبي، ودايما اللي بيمشي ورا قلبه بيروح في حيطة وانا بحب كده.

دينا الشربيني والثقافة الجنسية

وعن تصريحها السابق بشأن الثقافة الجنسية، قالت: البنت لو فاهمة بطريقة علمية اللي مينفعش تحصل او الولد لما يتقاله متقعدش جنب بنت، كنت بقول وقتها علموا اولادكوا، بس لازم الأم تعلم بنتها لما تتجوز، بشوف التحرش مش تحرش باللمس بس، في تحرش بالعين، لازم المتحرشين يتعاقبوا وملهومش مبرر عندي، وموضوع الثقافة الجنسية مهم، كل حد لازم يعرف ان لو عملت كده بجد هتتعاقب.

دينا الشربيني ومسلسل الزيارة

وعن تجربتها في مسلسل الزيارة، قالت: حبيت اوي التجربة دي واتبسطت مع الممثلين كلهم وكان المخرج اسباني وفي ناس من المكسيك، وانا بخاف من الرعب بس بحب اتفرج عليه، وكنت مبسوطة اني بعمل حاجة رعب.

أما عن اكتثر تجربة عاطفية أثرت عليها، قالت: فكرة الفراق دي بتوجع القلب بالنسبة للطرفين وكل مرة بتبقى ليها كسرتها، وبحس ان الواحد بيبدأ بعد شوية انه يتعافى اسرع، مش بس بين اتنين في علاقة، مبحبش كلمة مكسورة ومفيش حد بيكسر حد، وانتي الوحيدة اللي تقدري تكسري نفسك ومحدش يكسرك.