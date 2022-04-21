/693450/صبا-مبارك-عن-دينا-الشربيني-متهورة-وأول-صاحبة-ليا-في-مصر

عرض اليوم الجزء الثاني من لقاء دينا الشربيني في اليوم العشرين من شهر رمضان، والذي يذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس بعد أذان المغرب في تمام الساعة 6.20 مساءً.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات دينا الشربيني في برنامج حبر سري وذلك خلال السطور القادمة

دينا الشربيني وصبا مبارك

بدأت الحلقة بفقرة سؤال دينا بعض الأسئلة ثم الإتصال بأقرب شخص لها للمقارنة بين إجاباتهم ومدى معرفة ذلك الشخص للضيف، وكان أقرب شخص لدينا الشربيني الفنانة صبا مبارك التي حصلت 10/10 بشأن مدى معرفتها لدينا، وقالت صبار مبارك عن دينا :اجمل بني ادمة واحلى صاحبة، اول واهم صاحبة ليا في مصر، وقالت دينا الشربيني عنها: بحبها وهي جدعة وطيبة وبحس ان عندي ضهر، لازم اكلمها احكيلها.

دينا الشربيني والمشاهد الجريئة

وانتقل البرنامج إلى فقرة من غير كسوف، وسألته المذيعة عن مدى قبولها او رفضها لعمل مسلسل او فيلم يحتوي على مشاهد جرئية وإغراء، فقالت دينا الشربيني: مبحبش اضايق حد بس في حاجة نفسي الناس تفهمها انه بيمثل شخصية مش هو، فلو في دور الرسالة بتاعته ان حد يتعظ ودي حاجة مطلوبة تما، دي الشغلانة والناس دايما بتربط ان اللي انتي بتعمليه يبقى انتي، بس كان في حاجات جريئة جاتلي بالنسبة ليا ورفضتها، لكن لو مش هخدش حياء حد هعملها.

وعن مدى تأثير اختيار الأدوار على أهلها، قالت: في حاجات عملت حساب لأهلي فيها، والبني ادمين وطريقة تفكيرهم بتتغير، في ادوار بتأثر في الناس انا معملتش حاجة كده، لكن لو الشخصية عايزه كده هعملها، لكن لو حاجة ملهاش لازمة مش هعملها.

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دينا الشربيني وفيلم أصحاب ولا أعز

وعن رأيها في فيلم أصحاب ولا أعز، قالت: الفيلم عجبني، وانا بحب منى جدًا، وبالنسبة للهجوم اللي اتعرضله انا اقبل النقد من واحد دارس، لكن ان الناس تجرح في حد كده، لا يبقى مش مسموح، وبالنسبة للسوشيال ميديا خلي كلمتك متجرحش حد، وفي حد قالي مره اضحكي في وش حد حتى لو مكشر غصب عنه هيضحك.

والدتها ترفض دخولها التمثيل

وعن مدى رفض والدتها ان تدخل التمثيل، قالت: مامتي قالتلي لو دخلتي التمثيل هسيب البيت، قعدت احارب وبابا كان بيدعمني، وقالي خدي مامتك واحدة واحدة بس مامي خوافة أوي، ودلوقتي ماما بقت تجمع صحابها عشان يتفرجوا على مسلسل ليا، هي بعد شوية بقت مبسوطالي.

دينا الشربيني وكريم عبد العزيز وعن الأقاويل التي تداولت بشأن عدم تناغمها مع كريم عبد العزيز بعد فيلمهم الأخير بسبب تراجع الإيرادات، قالت: مشوفتش حد مبيحبش كريم عبد العزيز، واحنا في وقت السينما مش متظبطة بسبب كورونا، وكريم جميل وبيعمل حاجة مش عادية.