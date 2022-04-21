أوقاف الأقصر: بيع 261 صك إطعام فى الإدارات المختلفة

جدة - نرمين السيد - وقال وكيل الوزارة -فى بيان اليوم الخميس- إن القيمة المالية الإجمالية للصك الواحد 300 جنيه فقط لمن أراد الشراء والمساهمة فى إدخال الفرح والسرور على الاسر الاولى بالرعاية. وأوضح أن الصكوك متوافرة على مستوى المديرية، مضيفا "يسرنا أن نعلن عن جهود جميع الإدارات التابعة لأوقاف الأقصر فى بيع صكوك الإطعام وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، تحت رعاية الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية".

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