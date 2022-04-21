تعليم بنى سويف: غرفة عمليات لمتابعة سير أعمال امتحانات نهاية العام

ووجه وكيل الوزارة -خلال اجتماع عقده اليوم الخميس- بضرورة تكثيف الجهود المبذولة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة لأداء الطلاب الامتحانات فى جو من الهدوء والانضباط بما يحقق تكافؤ الفرص.
وأكد تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للوقاية من فيروس كورونا من استخدام كاشف الحرارة لجميع الطلاب والعاملين واستمرار تطهير وتعقيم حجرات المدرسة يوميا قبل وبعد الامتحانات ونظافة دورات المياه، والتأكيد على وضع الجدول فى مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور مع غلق أبواب المدرسة وعدم السماح لأى شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته ولا يكون إلا من المسموح لهم بمتابعة أعمال سير الامتحانات وتأمين حجرة الأسئلة والكنترول وتكون مطابقة للمواصفات مؤمنة بأبواب حديد وبعيدة عن الدور الأول والا يتواجد بها مصدر مياه.
وطالب وكيل تعليم بنى سويف بمراجعة ورق الأسئلة لغويا وأن تكون خالية من عيوب الطباعة ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى وتكون بعيدة عن أى ميول سياسية أو دينية أو حزبية.
وشدد وكيل تعليم بنى سويف على ضرورة إطلاع أعضاء اللجنة على التعليمات الخاصة بالامتحان والتوقيع عليها بالعلم وتوزيع المهام على جميع العاملين وخاصة الملاحظة وعدم تأخر الملاحظين فى الدخول للجان وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة.
ووجه عبدالتواب بضرورة تكثيف المتابعة اليومية على المدارس للتأكيد على كفاية الأثاث وصلاحيته وتوافر أجهزة الإطفاء وتوزيعها بالشكل الأمثل على اللجان ومدى ملائمة من حيث السعة والنظافة والإضاءة واستغلال جميع الفراغات كمقار للجان الامتحان.
وأشار إلى حظر دخول التليفون المحمول داخل اللجان إلى جانب ضرورة التزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بالمدرسة بعدم مغادرتها فى نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجنة.
وفى سياق متصل، طالب وكيل تعليم بنى سويف من لجنة الإدارة للشهادة الاعدادية الانتهاء من توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وإعداد وتجهيز اللجان، حيث يؤدى أكثر من 63 ألف طالب وطالبة الامتحان فى 312 لجنة على مستوى المحافظة.
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