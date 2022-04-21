مدينة المحلة: لا تهاون فى إزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى وجدى الجروانى، أنه لا تهاون فى إزالة التعديات؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية وممتلكات الدولة سواء شقق سكنية أو محلات تجارية أو متحصلات مالية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس المدينة، اليوم الخميس، مع مديرى إدارات الديوان العام لرئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، بحضور نصر الزير مدير مكتب رئيس المدينة وسعد نصر نائب رئيس المدينة وعبدالله درويش سكرتير ديوان المحلة. وقال رئيس المدينة -خلال الاجتماع- إن الجميع داخل الديوان العام لمركز المحلة والوحدات المحلية يعمل ككيان واحد يجب أن يتكاتف من أجل نجاح منظومة العمل، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل شعور المواطن المحلاوى بتحسن مستوى الخدمات التى تقدمها له الدولة.

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