/693459/الآلاف-يشيعون-جثامين-أطباء-دمياط-وانهيار-أهالي-قرية-أم-الرزق-فيديو

شيع الآلاف من أهالي مركز كفر سعد ومحافظة دمياط، جثامين أطباء حادث الإسماعيلية المروع الذي راح ضحيته ثلاث أشقاء منهم معيدة في كلية الصيدلة واثنين يدرسون في كلية طب الأسنان.

قدم موقع “دوت الخليج” بثاً مباشراً رصد خلاله انهيار وبكاء الأهالي أثناء صلاة الجنازة على جثامين الثلاثة أشقاء اللذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة بعد تعرضهم لحادث سير أليم، إثر انقلاب سيارة ملاكى بناحية ترعة الجلبانة طريق الإسماعيلية/ العريش.

حيث خرجت قرية أم الرزق عن بكرة أبيها بنسائها ورجالها وأطفالها لاستقبال سيارات الإسعاف التي تحمل جثامين الثلاث أشقاء، الدكتور محمود والدكتورة أيه والدكتورة آلاء أحمد عثمان الذين بقوا مسرعهم إثر حادث أليم بمحافظة الاسماعيلية.

تفاصيل الحادث الأليم

كان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا يفيد بمصرع 3 أشقاء وإصابة شخص آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتبين وفاة كل من آية أحمد 24 عاما، صيدلانية، مقيمة بكفر سعد بمدينة دمياط، وشقيقيها محمود 22 عاما طالب بكلية طب أسنان، وآلاء 19 عاما، طالبة بكلية طب أسنان.

نقل الجثامين إلى ثلاجة مستشفى القنطرة شرق

ودفعت هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بسيارات إسعاف لمكان الحادث لنقل الجثامين إلى ثلاجة مستشفى القنطرة شرق، ونقل المصاب إلى طوارئ مستشفى القنطرة غرب، وتحرر المحضر اللازم لتتولى النيابة التحقيق.