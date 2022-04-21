/693454/رد-فعل-غير-متوقع-من-سليمان-عيد-عقب-رؤية-رامز-جلال

حل الفنان سليمان عيد ضيف الحلقة العشرون من برنامج رامز موفي ستار الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية حيث شهد الكثير من المواقف المثيرة والكوميدية والمرعبة أيضًا.

دوت الخليج يرصد رد فعل سليمان عيد على مقلب رامز جلال

رد فعل سليمان عيد

جاء رد فعل الفنان سليمان عيد على مقلب رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار غير متوقع حيث احتضنه وقال له: “ده أنا كنت هموت”.

وكان قد انفعل الفنان سليمان عيد بسبب خوفه من مقلب رامز جلال الذي يأتي تحت عنوان “رامز موفي ستار”، حيث قال له: “بخاف من الثعابين من وأنا صغير”، وأضاف ان حمدي الميرغني سيفرح به بعد هذا المقلب.

موعد عرض برنامج رامز موفي ستار

يذكر أن برنامج رامز موفي ستار يعرض يوميا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية في تمام الساعة 6.18 دقيقة وتأتي الإعادة لبرنامج رامز جلال في رمضان 2022 الساعة واحدة صباحا ، ويشار أنه تم تصويره في السعودية بمدينة الرياض.

وضم برنامج رامز جلال عدد كبير من الضحايا النجوم في الفن والرياضة داخل مصر والوطن العربي حيث يقع ضحيته كلا من تارا عماد ، سنتيا خليفة ، بدر بانون ، بيج رامي، عمرو يوسف، صابرين ، نجلاء بدر، محمد شريف، غادة عادل ، محمد أنور ، زيزو ، عبد الله الدوسرى، هدي المفتي ، و سليمان عيد و الفنان السعودي عبد الله السدحان، ومحمد محمود، وآخرين.

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ومن ناحية أخرى، كانت قناة MBC مصر الفضائية، نشرت بيان قالت إن برنامج رامز موفي ستار قد حصد الأرقام القياسية عبر نسب المُشاهدة الرسمية الموثقة في مصر والعالم العربي وجاء به: “الأرقام الرسمية للمُشاهدات خلال أول 8 أيام لشهر رمضان في العالم العربي وصلت إلى 29 مليون مُشاهدة عبر اليوتيوب، و483.5 مليون عبر سناب شات، و47.5 مليون عبر الفيسبوك، و602 الف من خلال تويتر، و38.5 مليون عبر تيك توك، و2.5 مليون عبر إنستجرام”.