/693457/الرئيس-السيسى-يعقد-لقاء-مع-الصحفيين-والإعلاميين-بعد-جولته-فى-توشكى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لقاءً موسعاً مع مجموعة من الصحفيين والاعلامين، وذلك بعد جولته التفقدية لمنطقة توشكى فجر اليوم.

دوت الخليج

الرئيس السيسى يعقد لقاء مع الصحفيين والإعلاميين بعد جولته فى توشكى

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً استمع فيه الرئيس السيسي إلي الاستفسارات والشواغل بشأن أهم القضايا الداخلية والخارجية التي تهم الرأى العام في إطار عدة محاور رئيسية في مقدمتها التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الاوكرانية على مصر، وانعكاساتها على زيادة الاسعار، واستراتيجية الدولة للتعامل مع تلك التداعيات.

كما تناول اللقاء، التحديات الداخلية الآخري مثل جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والحفاظ على الهوية الوطنية وكيفية التناول الإعلامى والدرامي فى هذا الإطار، كما تطرق الحوار كذلك إلى القضية السكانية وأبعادها المختلفة وتأثيرها السلبى على مسيرة التنمية، وكذلك استراتيجية الدولة للإصلاح الاقتصادى، فضلاً عن تناول عدد من المشروعات القومية الكبرى خاصة مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصرى.