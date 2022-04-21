بكاء وانفعال سليمان عيد في برنامج رامز موفي ستار

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تشهد حلقة الفنان سليمان عيد في برنامج رامز موفي ستار الكثير من الأحداث المثيرة والكوميدية بجانب الرعب والخوف الذي يشعر به ضيف الحلقة.

دوت الخليج يرصد لقطات من حلقة سليمان عيد في برنامج رامز موفي ستار

انفعال سليمان عيد

ظهر الفنان سليمان عيد ينفعل بسبب المقلب الخاص ببرنامج رامز موفي ستار ويبكي لحظة سقوط السيارة في البحيرة التي يقع بها التماسيح.

ويريد سليمان عيد أن ينزل من السيارة بسلام، وانهار بسبب خوفه من الموت إذا انقلبت السيارة في البحيرة الخاصة بمقلب رامز موفي ستار.

سليمان عيد برنامج رامز موفي ستار

وكان الفنان رامز جلال قد سخر من سليمان عيد وقال: “لابس ترنج وشغال في محمصة، وإيه الصلعة دي يا سليمان.. الصلعة والعة وبيرقص باليه مش بيتخض”.

ويشار أن آخر ضيف للفنان رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار كانت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة التي حلت ضيفة الحلقة الـ 19 أمس الأربعاء عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية وكانت مرعوبة ومنهارة من البكاء بسبب المقلب وكان رد فعلها صادم حيث أرادت ضرب رامز جلال.

برنامج رامز موفي ستار

وكان قد حل الفنان سليمان عيد مؤخرًا ضيف برنامج ع اللوكيشن عبر راديو هيتس، وقال خلاله: “إن بدايتي كانت في مسرح كلية تجارة جامعة القاهرة، وعملت مسرحية في الجامعة اسمها جمهورية فرحات تأليف دكتور يوسف إدريس، وإخراج زميل ليا اسمه وائل زكريا، وفي ثانية جامعة عملت مسرحية أيضا كلام فارغ مع الأستاذ شاكر خضير”.

وأضاف في حواره مع الإعلامي شريف الليثي: شاكر خضير طلب مني اروحله مسرح باب اللوق علشان يستفيد من الإفيهات بتاعتي، ومكنتش مصدق إني هشوف سمير غانم، وشاكر خضير من أكتر الناس اللي دعمتني وخلاني أشوف سمير غانم، وبحس إن الضحك الإفيهات علاج للناس".

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واستكمل كلامه: عملت أكثر من ٩٨ فيلم، و٢٥٠ مسلسل، و١١٥ مسرحية، أما أول نقطة تحول في حياتي كان فيلم جاءنا البيان التالي، والنقلة التانية في حياتي كانت في فيلم "عسكر في المعسكر"، وعملت ٤٠ مشهد في فيلم "جواز بقرار جمهوري.. وبالنسبة لأول فرصة في حياتي كانت في فيلم الطريق إلي إيلات وضحيت بمسرحية جوز ولوز علشان الفيلم وفي النهاية دوري اتشال”.