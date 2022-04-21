رامز جلال يسخر من سليمان عيد:«بقاله 20 سنة بيقول إفيهات وزي السحلية»

/693449/رامز-جلال-يسخر-من-سليمان-عيدبقاله-20-سنة-بيقول-إفيهات-وزي-السحلية

سخر الفنان رامز جلال من الفنان سليمان عيد الذي يحل ضيف برنامج رامز موفي ستار اليوم الخميس عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية.

دوت الخليج يرصد تعليقات رامز جلال على سليمان عيد

سليمان عيد برنامج رامز موفي ستار

سخر الفنان رامز جلال مقدم برنامج رامز موفي ستار من ضحية اليوم وهو الفنان سليمان عيد وقال عنه: “بقاله 20 سنة بيقول إفيهات وعامل زي السحلية”.

وأضاف: “الكوميديان الأشطر وجايبه هوريه الجحيم.. وأدائه أداء بياع لب”، كما سخر من اللغة الإنجليزية الضعيفة للفنان سليمان عيد

سليمان عيد ورامز جلال

ومن المقرر أن يخوض الفنان سليمان عيد الكثير من المغامرات والمواقف المثيرة خلال الحلقة التي يشهد تصويره مشهد مع نجم الأكشن العالمي فاندام الذي يوقعه في فخ رامز جلال.

وفي سياق آخر، كان الفنان أشرف زكي كشف تفاصيل خلافه مع الفنان سليمان عيد حيث كان ذلك خلال الفترة التالية لثورة يناير عام 2011 فهي كانت فترة صعبة تعرض فيها لهجوم من أقرب زملائه في الوسط الفني بحسب قوله.

وقال أشرف زكي في لقائه التلفزيوني الأخير مع الإعلامية بسمة وهبة من خلال برنامج "العرافة 2" المذاع عبر شاشة قناة المحور : “في 2011 معظم الفنانين انقلبوا ضدي، واتهموني بالفساد وانتمائي للفلول، لكن لم أتوقع ذلك من أقرب الناس ليا”.

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وتابع الفنان أشرف زكي كلامه: “وسليمان عيد هاجمني بشراسة قائلا هتروح فين من دم الشهداء واتهمني بالفساد، رغم كونه زميلا لي في الجامعة والمعهد، والبعض اتصل به مثل مجدي الهواري وصلاح عبد الله وأحمد عبد الله”.

ومن ناحية أخرى كانت إدارة قناة MBC مصر أصدرت بيان ترد خلاله على شائعات فسخ تعاقد رامز جلال وجاء به: “برنامج رامز موفي ستار قد حصد الأرقام القياسية عبر نسب المُشاهدة الرسمية الموثقة في مصر والعالم العربي خلال الأيام الأولى من رمضان.. الأرقام الرسمية للمُشاهدات خلال أول 8 أيام لشهر رمضان في العالم العربي وصلت إلى 29 مليون مُشاهدة عبر اليوتيوب، و483.5 مليون عبر سناب شات، و47.5 مليون عبر الفيسبوك”.