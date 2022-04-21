/693445/تعرف-على-ضيف-برنامج-رامز-موفي-ستار-الحلقة-20-فنان-كوميدي

يحل الفنان سليمان عيد ضيف برنامج رامز موفي ستار الحلقة 20 والمقرر عرضها اليوم الخميس عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية في تمام الساعة 6:15 مساءً.

دوت الخليج يكشف تفاصيل ظهور سليمان عيد في برنامج رامز موفي ستار

ضيف برنامج رامز موفي ستار الحلقة 20

يستضيف الفنان رامز جلال في برنامجه رامز موفي ستار الحلقة 20 الفنان الكوميدي سليمان عيد الذي يتعرض خلال الحلقة اليوم الخميس للعديد من المواقف الكوميدية والمغامرات.

ويتواجد الفنان سليمان عيد ليشارك في مشهد تمثيلي مع نجم الأكشن العالمي فاندام ولكن يفاجآ بعد ذلك أنه مقلب من الفنان رامز جلال.

وكان قد استضاف رامز جلال خلال الأيام الماضية عدد من المشاهير في الفن والرياضة آخرهم سينتيا خليفة، وصابرين، أحمد فتحي، درة، ياسمين صبري، عمرو السولية، مايان السيد، نجلاء بدر، محمد شريف، حمو بيكا، عائشة بن أحمد، هدى المفتي، محمد أنور، هنا الزاهد، تارا عماد وآخرين.

سليمان عيد برنامج رامز موفي ستار

يشار أن برنامج رامز موفي ستار شهد تصويره بمدينة الرياض تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية و ذلك الثاني على التوالي بعد برنامج “رامز عقله طار” الذي عرض في رمضان 2021، وفكرة البرنامج تدور حول إقناع الضيف بالمشاركة في فيلم أكشن من بطولة فاندام.

وكانت الفنانة اللبنانية سينيا خليفة ضيفة برنامج رامز موفي ستار الحلقة 19 التي تم عرضها أمس الأربعاء وشهدت الكثير من الأحداث المثيرة والغريبة بجانب سخريته منها وتعليقاته الكوميدية على ضحاياه من النجوم.

وسخر الفنان رامز جلال من إطلالة الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة بمجرد ظهورها على الهواء وقال: “عايزة قلمين علشان تهدى.. تافهه لكن عميقة وقطة نغشة".

اقرأ أيضًا

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 20.. خالد النبوي ينجو من القتل

كما سخر من إطلالتها وملابسها وقال عنها: “لابسة صاجات في ودنها ولبس ميكانيكي”، وفور علمها بالمقلب انهارت من البكاء وحرصت على ضرب رامز وجرت ورائه ثم عاتبته وقالت له: “موتني” ثم في نهاية الحلقة رقصت معه على أغنية البرنامج.