سوهاج: تركيب 1050 متر انترلوك بشوارع جرجا بتكلفة 24.5 مليون جنيه

/693438/سوهاج-تركيب-1050-متر-انترلوك-بشوارع-جرجا-بتكلفة-245-مليون-جنيه

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بأعمال تطوير ورصف عدد 22 شارع داخلي بالأسفلت، بطول 10 كيلو متر، وتركيب 1050 متر بلاط " إنترلوك" بالشوارع الفرعية والحارات الضيقة، بتكلفة إجمالية بلغت 24.5 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمركز بالعام المالي 21/22م،

دوت الخليج

وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

تركيب بلاط " الانترلوك " بحوارى وشوارع مدينة جرجا

ومن جانبه أوضح عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا أنه تم متابعة أعمال استكمال تركيب بلاط " الانترلوك " بحوارى وشوارع مدينة جرجا، مشيرا إلى فرد التربة الزلطية بشوارع منطقة الحوزة تمهيداً لأعمال الرصف وهي " شارع عثمان بن عفان، شارع عمر بن الخطاب، شارع عمرو بن العاص، شارع عقبة بن نافع، شارع على بن أبى طالب، شارع السيدة زينب، شارع خالد بن الوليد، شارع عمر بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى أعمال إعادة رصف شارع عبد الله النديم بغرب ترعة الفؤادية، والطرق والشوارع المحيطة أسفل كوبرى جرجا العلوى من الناحية الغربية بشارع ٢٥ يناير (أبو شويشة).

تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع المتفرعة

كما تم تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع المتفرعة وهي " شارع مالك بن دينار، شارع ابو القاسم الزمخشري، شارع الإمام بن ماجة، شارع عمار بن ياسر، شارع أبو الفداء وتفريعاته، شارع محمد شنن، شارع المقداد بن عمرو، شارع الامام محمد الباقر، شارع الإمام أبو داود، شارع الإمام أبو جعفر بن جرير، شارع الإمام الأشموني وتفريعاته، شارع خلف الموقف القديم وتفريعاته، بالإضافة إلى إعادة تطوير مداخل ومخارج المدينة " .