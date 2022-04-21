/693436/مستقبل-وطن-يفتتح-معرض-لبيع-الملابس-والمنتجات-الجلدية-بأسعار-مخفضة-بالعياط

قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة العياط بتنظيم “معرض لبيع الملابس والمنتجات الجلدية”، بأسعار مخفضة بالعياط وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين ومساندتهم في شراء مستلزمات العيد،ويأتي ذالك تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية وأمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

افتتاح معرض لبيع الملابس والمنتجات الجلدية بأسعار مخفضة بالعياط

وتم تنطيم المعرض لبيع الملابس بأسعار مخفضة، اليوم الخميس، بتوجيه من النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين والعياط وبالتعاون مع النواب النائب عماد الدرجلي، ثم النائب حازم عويان وبالتنسيق بين أمانة المشروعات بالمحافظة، وبرئاسة أحمد العدل أمين المشروعات الصغيره والمتوسطه بمحافظة الجيزة، تحت إشراف ومتابعة المستشار بسام الخبيري أمين حزب مستقبل وطن أمانة مركز العياط، وتامر ماجورا أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعياط وبحضور أمناء الأمانات الحزبية، ومحمدسلطان أمين مساعد التنظيم لقطاع شمال، ومحمود زغلول أمين الوحده الحزبيه.

ويذكر أن المعرض ضم جميع ملابس العيد والأحذية الجلدية للرجال والسيدات والأطفال والمنتجات الجلدية .

وأضاف أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعياط، إنه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع الجيزة وبالتعاون مع أمانة الحزب بمركز العياط ، سوف يتم تنظيم معرض اهلا بالعيد يومي الجمعة الموافق ٢٢/ ٤/ ٢٢٢ ، بنادي أجياد معرض شامل كافة مستلزمات الاسر ويوم السبت الموافق ٢٣ /٤/ ٢٠٢٢ بقرية القطوري، والذى يضم جميع الملابس والاحذية عالية الجودة بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن المعرض يقيم تحت رعاية نواب الحزب بمركز العياط .

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل موطن دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفاعليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات التي تمس المواطن وتلبي احتياجاته ومبادرة حياة كريمة.