/693423/سارة-النحاس-تتقدم-بطلب-إحاطة-لغياب-التنسيق-بين-المجالس-الطبية-بوزارة-الصحة-والمستشفيات-الجامعية-بالتعليم-العالي

تقدمت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والقائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن غياب التنسيق بين الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي .

دوت الخليج

وأوضحت النحاس، في طلب الإحاطة، أنه بناء علي تعدد الأخطاء بالإجراءات الفنية الطبية أثناء إدراج بينات الصحية للمريض بقرارات نفقة الدولة، فضلا عن تأخرصدورها أكثر من 21 يوما، وتدهور الحالة الصحية للمريض.

البرلمان يوافق علي مشروع قانون إعادة تسليم محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط

وتم موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية، الذي يعمل علي منح التزام تطوير وبناء البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وإيضا صيانة، ويعمل علي إعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (دوت الخليج 1) بميناء دمياط .

واوضح النائب علاء عابد، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن مشروع القانون سوف يهدف إلي "استكمال تنفيذ البنية الأساسية بمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط باستشاري مصري، وشركات مصرية"، كما يتم التمويل من موازنة الدولة، وسوف يتم التنسيق مع مشغل عالمي لتنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل،

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن سوف يتم التنسيق مع مشغل محطات الحاويات الألماني العالمي الذي يضم شركات يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد، على أن تكون مدة الألتزام الممنوحة لشركة التحالف "ثلاثين عاماً" تبدأ من تاريخ تسليم الأرض من مانح الألتزام.

وكشف "عابد"، عن أن مشروع القانون سيعمل على تحقيق ميزة تنافسية كبيرة لـ "ميناء دمياط" في مجال "النقل البحري" من خلال إستقبال "سفن الحاويات العملاقة"، حيث إنه مستهدف تداول" 2 مليون" حاوية، خلال السنوات الثلاث الأولي من بداية تشغيل هذا المشروع، علي أن تزيد طاقة التداول تباعا لتصل إلي "4 ملايين" حاوية في السنة، كما يتم عمل ربط محطة الحاويات الثانية بالمراكز اللوجستية، والمناطق الصناعية الموجودة بالجمهورية بشبكة السكك الحديدية الحالية وشبكة القطارات السريعة الجاري تنفيذها لربطها بمحافظات الجمهورية.