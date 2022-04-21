الرئيس السيسي يشهد حوار مفتوح مع الصحفيين والإعلاميين بعد جولة توشكى

عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس لقاءً موسعاً مع مجموعة من الصحفيين والاعلامين، وذلك بعد جولة سيادته التفقدية لمنطقة توشكى فجر اليوم.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً استمع فيه السيد الرئيس الي الاستفسارات والشواغل بشأن أهم القضايا الداخلية والخارجية التي تهم الرأى العام في اطار عدة محاور رئيسية في مقدمتها التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الاوكرانية على مصر، وانعكاساتها على زيادة الاسعار، واستراتيجية الدولة للتعامل مع تلك التداعيات.

فضلاً عن التحديات الداخلية الأخري مثل جهود مكافحة الارهاب والفكر المتطرف والحفاظ على الهوية الوطنية وكيفية التناول الاعلامى والدرامي فى هذا الإطار، كما تطرق الحوار كذلك الى القضية السكانية وابعادها المختلفة وتأثيرها السلبى على مسيرة التنمية، وكذلك استراتيجية الدولة للاصلاح الاقتصادى، فضلاً عن تناول عدد من المشروعات القومية الكبرى خاصة مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصرى.