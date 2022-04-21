الارصاد : طقس الجمعة.. كتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة وارتفاع درجات...

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بداية من غدٍ الجمعة الموافق 22 أبريل الجاري، حتى نهاية الأسبوع المقبل، بالتزامن مع احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد للأخوة الأقباط.

وأصدرت الهيئة نشرتها الجوية لحالة الطقس غدًا الجمعة، بالإضافة إلى بيان بدرجات الحرارة على جميع محافظات ومدن مصر، وتفاصيل حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، على أن تعود الأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 37 درجة.

أما ليلًا فيتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، إذ تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 13 إلى 15 درجة مئوية، يكون طقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا الجمعة

وأوضحت النشرة الجوية لهيئة الأرصاد، أن الأجواء المتوقعة غدًا الجمعة، مشمسة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرىن والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء.

كتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة

وفي وقت سابق، قال الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بوحدة الإنذار المبكر بمخاطر الطقس، التابعة لهيئة الأرصاد، إن البلاد تتأثر بداية من غد الجمعة بنشاط كتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، ويسود معها طقس حار إلى مائل للحرارة.

درجات الحرارة غدا الجمعة

القاهرة 29 - 15.

الإسكندرية 24 - 14.

طنطا 27 - 13.

مطروح 23 - 13.

السلوم 23 - 14.

سيوة 29 - 12.

بورسعيد 23 - 15.

الإسماعيلية 30 - 14.

الفيوم 31 - 14.

بني سويف 32 - 14.

أسيوط 30 - 15.

سوهاج 34 - 17.

قنا 36 - 19.

المنيا 31 - 14.

الأقصر 36 - 20.

أسوان 37 - 21.

الوادي الجديد 34 - 18.