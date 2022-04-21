البابا تواضروس: خميس العهد عيد كبير أسس فيه المسيح سر التناول

جدة - نرمين السيد - بدأت الصلوات بصلاة باكر خميس العهد التى تضمنت دورة تبكيت يهوذا الخائن، ثم باقى صلوات السواعى النهارية، تلاها صلاة اللقان، ثم القداس الإلهى، واختتمت الصلوات بصلاة الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس.

وألقى قداسة البابا عظة القداس التى أشار خلالها إلى أن خميس العهد هو يوم عيد كبير، لأن فيه تم تأسيس سر التناول (سر الافخارستيا)، وأوضح قداسته أحداث هذا اليوم فى حياة السيد المسيح على الأرض: فى الصباح أكل الفصح مع تلاميذه ثم غسل أقدامهم وبعد ذلك أسس سر الافخارستيا، وبدأ الإعداد ليوم الصليب وفى آخر يوم الخميس كانت صلاته الوداعية فى بستان جسثيمانى، ثم جاء يهوذا بالجنود لتسليمه لهم وبدأت محاكمته ليلًا.

ووضع قداسة البابا ثلاث شخصيات للتأمل فى حياتهم من ناحية الفهم:

1- يهوذا التلميذ الخائن [ عديم الفهم ]، ويُمثل الإنسان غير الأمين فى حياته وفى عمله وفى تلمذته للمسيح.

2- بطرس التلميذ المندفع [ محدود الفهم ]، والذى بعد معالجة ضعفاته بالحب صار يُمثل الإيمان الذى يحياه الإنسان، "«يَا رَبُّ، أَنْتَ تَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ. أَنْتَ تَعْرِفُ أَنِّى أُحِبُّكَ»" (يو 21: 17)

3- يوحنا تلميذ المحبة [ عميق الفهم ]، وهو مثال المحبة والهدوء، وله شروحات لاهوتية عميقة ممسوحة بالمحبة فى خمس أسفار كتبها فى العهد الجديد، "يَا أَوْلاَدِى، لاَ نُحِبَّ بِالْكَلاَمِ وَلاَ بِاللِّسَانِ، بَلْ بِالْعَمَلِ وَالْحَقِّ!" (1يو 3: 18).

شارك فى الصلوات نيافة الأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير مار مينا بصحراء مريوط ومجمع رهبان الدير وعدد كبير من الشعب.