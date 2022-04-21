محافظ أسوان يهنىء الشباب المتأهلين لنهائيات مسابقة مراكز الفنون بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - هنأ محافظ أسوان أشرف عطية، الشباب المتميزين الذين تأهلوا للتصفيات النهائية للمسابقة القومية لمراكز الفنون بالمحافظات فى مجال الفنون التشكيلية، والمقرر إقامتها بمحافظة الإسكندرية الشهر المقبل، متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح وحصد المراكز المتقدمة لتحقيق التمثيل المشرف لإسم محافظة أسوان فى هذه المسابقة القومية.





وأكد مدير الشباب والرياضة ناصر سليم أن التصفيات التمهيدية المؤهلة لنهائيات هذه المسابقة القومية؛ أسفرت عن فوز وتأهل 5 من الشباب بعد تقديمهم لأعمال فنية متميزة فى مجالات الفنون التشكيلية، ومنها مجال الجرافيك التى فازت فيه زينب حسن، ومجال التصوير الضوئى الذى فاز فيه أحمد ماهر، بالإضافة إلى مجال التصوير الزيتى، والذى فاز فيها كل من أمنية على وعبير رمضان وشهاب الدين محمد. وقال إن التصفيات النهائية للمسابقة القومية لمراكز الفنون بالمحافظات سوف تستضيف فعالياتها المدينة الشبابية بأبى قير بمحافظة الإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 11 حتى 16 مايو القادم.

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