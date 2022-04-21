عاجل.. الرئيس السيسى يعقد لقاء مع الصحفيين والإعلاميين خلال زيارته لتوشكى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا استمع فيه السيد الرئيس إلى الاستفسارات والشواغل بشأن أهم القضايا الداخلية والخارجية، التى تهم الرأى العام فى إطار عدة محاور رئيسية فى مقدمتها التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، وانعكاساتها على زيادة الأسعار، واستراتيجية الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، فضلا عن التحديات الداخلية الاخرى مثل جهود مكافحة الارهاب والفكر المتطرف والحفاظ على الهوية الوطنية وكيفية التناول الإعلامى والدرامى فى هذا الاطار.

كما تطرق الحوار كذلك إلى القضية السكانية وأبعادها المختلفة وتأثيرها السلبى على مسيرة التنمية، وكذلك استراتيجية الدولة للإصلاح الاقتصادى، فضلا عن تناول عدد من المشروعات القومية الكبرى خاصة مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصرى.