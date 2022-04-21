محافظ الدقهلية: تنفيذ مشروع امتداد المشاية السفلية حلم طال انتظاره

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، بسرعة الانتهاء من الدراسات والتصميمات اللازمة للبدء الفورى فى تنفيذ مشروع المحور المرورى الجديد على النيل امتداد المشاية السفلية بالمنصورة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن تنفيذ هذا المشروع حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لاتاحة متنفس مرورى ترفيهى جديد لأبناء مدينة المنصورة.





جاء ذلك خلال اجتماعه المحافظ مع ممثلى وزارة الرى، علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل، والدكتور ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل، اليوم الخميس، لبحث تنفيذ مشروع، وذلك فى إطار التنسيق والتعاون بين محافظ الدقهلية والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى والفريق كامل الوزير وزير النقل، فى حضور مجدى الشحات وكيل وزارة الرى بالدقهلية، وسلوى جابر وكيل وزارة الإسكان، والسيد صبحى وكيل الوزارة لقطاع حماية النيل بالدقهلية، وسهى مصطفى مدير عام حماية النيل بالدقهلية. وأوضح محافظ الدقهلية أن المحور المرورى الجديد يمتد من خلف مكتبة مصر العامة وحتى مقابر قولنجيل بطول 2.100 كيلو متر وبعرض 10.5 متر بواقع 3 حارات مرورية وممشى بعرض 3 أمتار على النيل وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل متتالية.

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