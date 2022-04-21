رأس البر تنهى استعداداتها لاستقبال موسم شم النسيم

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، عن انتهاء الوحدة المحلية لمدينة رأس البر من استعداداتها، لاستقبال موسم شم النسيم، وذلك وفقا للخطة التى تم وضعها مسبقا لاستقبال رواد المدينة من أبناء المحافظة ومختلف المحافظات.





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